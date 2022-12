La confiance des chefs d'entreprise repart à la hausse en décembre

L'amélioration du baromètre de conjoncture s'explique par un climat des affaires qui "s'est considérablement amélioré dans le commerce", en raison de "l'affermissement des perspectives de demande et à des attentes plus positives quant aux commandes auprès des fournisseurs", éclaire la BNB.

Le climat s'est également amélioré, dans une moindre mesure toutefois, dans d'autres secteurs. Dans l'industrie manufacturière, les chefs d'entreprise se montrent plus optimistes sur le niveau de leurs stocks et de leur carnet de commandes totales. La BNB relève également une amélioration des perspectives d'emploi tandis que les prévisions relatives à la demande se sont dégradées.

Dans les services aux entreprises, le regain de confiance s'explique par une évaluation plus positive du niveau d'activité et des perspectives d'activités. Pour la construction, la situation conjoncturelle est, elle, demeurée stable. Une utilisation plus intensive du matériel y a été observée ainsi qu'une légère contraction des perspectives de demande.