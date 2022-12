Ce jeudi, le cabinet du ministre Borsus informe qu’une rencontre a eu lieu avec les représentants des travailleurs, de la direction et de Maître Ouchinsky. Objectif : faire le point sur la procédure et évaluer les actions à mener. “Plus d’une vingtaine de sociétés, concurrents, clients, fournisseurs et sociétés d’investissement ont été approchés par le mandataire de justice”, détaille le communiqué. La Région maintient son implication à l'opération et précise que plusieurs options sont sur la table, notamment le financement du plan de redémarrage, la mise en place de programmes de formation ou encore des co-investissements de solution énergétique durable.

Rien n’a encore filtré sur les candidats les plus crédibles à la reprise des usines qui emploient près de 650 personnes. “La volonté du gouvernement wallon de se tenir à disposition pour étudier toute demande de candidat acquéreur afin d’assurer le succès de la reprise, la pérennité des sites et de maximiser l’emploi futur, a été de nouveau confirmée”, indique-t-il, précisant que “la SOGEPA continuera à supporter techniquement le processus de vente”.