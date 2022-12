Malgré un contexte économique et financier défavorable, les levées de fonds ont atteint un nouveau record cette année. C’est ce que révèle une étude inédite de Finance&Invest Brussels.

Les start-up et scale-up belges ont levé un montant record de 2 milliards d’euros en 2022

C’est l’heure des bilans pour les investisseurs en capital à risque et les jeunes sociétés de croissance. Depuis quelques années, on assiste à un réel engouement de ces investisseurs pour les start-up, les scale-up et les biotechs belges. Les jeunes pousses technologiques, stimulées par l’émergence de quelques belles “success stories”...