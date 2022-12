C’est quoi la consigne numérique, le système choisi par la Flandre pour gérer les canettes et bouteilles en plastique ?

Il s’agit de la solution prônée par les producteurs (Fevia), distributeurs (Comeos) et transformateurs de déchets (Fost Plus). À qui la Région impose des tests de faisabilité, notamment vis-à-vis des seniors, et des délais précis, avec 2025 en ligne de mire.