Cela fait un moment que SBS se cherchait un prolongement en radio en plus de ses chaînes télé. Nostalgie est aujourd'hui détenu à 75 % par le groupe de presse Mediahuis, et à 25 % par NGroup qui rassemble Nostalgie et NRJ dans la partie francophone du pays. SBS reprendrait une partie des actions de Mediahuis qui conservera la majorité.