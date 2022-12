Mediamarkt ferme les portes de son magasin à Machelen

Les 24 collaborateurs de MediaMarkt Machelen auront la possibilité de travailler dans les magasins situés à proximité (Woluwe-Saint-Lambert, Docks, Basilix, Sint-Pieters-Leeuw, Rue Neuve et Wilrijk) jusqu'à ce qu'un nouvel emplacement soit trouvé dans la région.

"Notre implantation est située dans le même bâtiment que Makro et est principalement accessible via ce magasin. Après la fermeture, notre magasin ne sera plus accessible que par une entrée latérale. Comme il s'est avéré impossible de créer une entrée séparée pour notre magasin, nous n'avons eu d'autre choix que de décider de fermer l'implantation à court terme et de chercher un nouvel emplacement dans la région de Machelen", détaille Caroline Serry, directeur régional. Le magasin fermera définitivement ses portes le 29 décembre à 18h00.

La nouvelle a fait bondir les syndicats. "Justifier la fermeture des Makro belges au 31/12/22 n'est qu'un prétexte et n'a rien à voir avec la fermeture du MediaMarkt Machelen, planifiée par la direction il y a plus d'un an déjà", réagit Youssef Haddad, délégué syndical CNE.

"Depuis l'annonce du plan de restructuration en août 2020 et de notre reprise par MediaMarkt Nederland en avril 2021, le New Operating Model - nouveau modèle opérationnel - et surtout de nouvelles méthodes de management ont poussé plus 700 employés à quitter MediaMarkt Belgique", poursuit-il.

450 embauches

Quelque 450 embauches ont eu lieu, à peine. "De 1.450 collaborateurs en 2020 nous sommes passés à 1.200 en 2022. Cela fait près de 20% de personnel poussé vers la sortie tout en évitant une procédure coûteuse de licenciement collectif selon la 'Loi Renault'", dénonce le délégué.

Selon ce dernier, au siège social à Zellik, 40% des membres du personnel ont quitté "volontairement" la société depuis la fusion en une entité Benelux. "La pression sur les collaborateurs encore en place est telle que la rotation de personnel est encore extrêmement élevée, le nombre de collègues malades de longue durée atteint des records et de nombreux départs sans remplacement ont encore lieu dans nos magasins et au siège social", explique-t-il.

"Depuis 3 ans MediaMarkt Belgique est en manque de liquidités, notre marge est basse, nos capitaux propres sont largement négatifs et notre solvabilité financière est insuffisante. Tout ceci nous fait craindre le pire pour le personnel", ponctue Youssef Haddad.

En septembre dernier, la chaîne d'électro avait annoncé la fermeture de trois de ses magasins situés dans les Makro de Lodelinsart (Hainaut), Alleur (Liège) et Eke (Gand). Plus tôt dans l'année (février), c'est le MediaMarkt de Deurne (Anvers) qui mettait la clé sous la porte.