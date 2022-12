Grève chez Ryanair : 23 000 passagers concernés par les annulations de ce week-end du Nouvel An

L’année se termine bien mal pour Ryanair et l’aéroport de Charleroi. Comme annoncé, les hôtesses et stewards de la compagnie à bas coûts basés en Belgique seront en grève les vendredi 30 et samedi 31 décembre, ainsi que le dimanche 1er janvier, le samedi 7 et le dimanche 8 janvier. Le personnel entend dénoncer l’attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique. Les 15 avions de Ryanair basés à l’aéroport de Charleroi et pilotés...

