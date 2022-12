Ces Belges qui ont marqué 2022: Benoît Deper a fait décoller Aerospacelab

Tout au long de ce week-end de Nouvel An, nous vous présenterons les 5 Belges qui ont marqué 2022. On débute avec Benoît Deper. Le fondateur de la pépite wallonne a posé des jalons importants pour l’avenir de l’entreprise spatiale : levée de fonds, première chaîne d’assemblage de microsatellites et lancement du projet d’une “megafactory”.