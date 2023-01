Le patron de Tesla, SpaceX et Twitter a en effet perdu plus de la moitié de sa fortune entre novembre 2021 et décembre 2022, selon l'indice Bloomberg des milliardaires, en grande partie à cause de l'effondrement des actions Tesla.

Plus précisément, Elon Musk a perdu 208 milliards de dollars, ce qui équivaut à peu près au PIB de la Grèce !

Ces chiffres fous qui ont fait l’année 2022

Après avoir été en tête de la liste des personnes les plus riches pendant la majeure partie de l'année dernière, Elon Musk a perdu sa place au profit du magnat français des affaires Bernard Arnault (LVMH) début décembre, même s'il reste devant d'autres milliardaires américains de la technologie comme Jeff Bezos (Amazon).

338 milliards au maximum

D'après l'agence Bloomberg, la valeur nette d'Elon Musk avait atteint un pic de 338 milliards de dollars en novembre 2021, coïncidant avec la prospérité de Tesla. Mais le constructeur de voitures électriques a perdu environ 70 % de sa valeur en 2022 suite à des retards de production en Chine, des rappels de véhicules et à des inquiétudes des investisseurs en lien avec la prise de contrôle chaotique de Twitter par le multi-entrepreneur. D'où un nouveau record dont peut se targuer le fantasque chef d'entreprise, celui de la plus grande perte de fortune de l'histoire moderne.