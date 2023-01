Les soldes de la dernière chance : plus de 75% des commerçants belges craignent de mettre la clé sous la porte

L’enquête révèle que 64% des commerçants ont vu leur chiffre d’affaires reculer ces six derniers mois. Parmi les défis auxquels ils ont dû faire face, l’augmentation des prix de l’énergie. “Le poste 'électricité' pour 84,6% des commerçants est le plus important et représente 80% des nouvelles dépenses énergétiques”, pointe l’UCM. En moyenne, le montant total des charges a augmenté de 20%.

-50 % d'entrée de jeu : “Quasi inédit”

Les commerçants misent donc tout sur les soldes. Les tringles plient sous le poids des vêtements. Pour plus d’un commerçant sur deux, les stocks seront plus importants que d’habitude. Et plus de 33% des commerçants proposent dès le début des soldes des réductions avantageuses. -50% dès les premiers jours : “C’est quasi inédit”. D’habitude, les ristournes d’entrée de soldes tournent autour de -30%.

La conjugaison de ces facteurs met les indépendants en grandes difficultés. “Plus de 3 commerçants sur 4 (76,1%) craignent de mettre la clef sous le paillasson”, alerte le communiqué. En 2019, avant la crise sanitaire et énergétique, cette peur ne touchait que 5,2 % des indépendants.

Les commerçants se disent prêts à changer et à réaliser les investissements nécessaires pour tenir le coup. Près de la moitié a déjà investi dans l’éclairage et le chauffage. Mais l’UCM avertit les pouvoirs publics : “Les commerces ont besoin d’aide ! Ils sont submergés par l’inventaire, la mise en place en rayons, l’indexation des salaires et l’arrivée des factures de régularisation. Le mur de janvier, c’est dans quelques heures. Les pouvoirs publics doivent être proactifs et accompagner les indépendants.”