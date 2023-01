Jumbo est présent dans notre pays depuis novembre 2019. Entre-temps, la société a déjà ouvert 27 magasins en Belgique. "Nous y avons une position solide, ces magasins contribuent de plus en plus à nos ventes", a déclaré Peter van Erp, directeur financier de Jumbo, dans une explication des chiffres annuels publiés mardi.

Le chiffre d'affaires de Jumbo en Belgique a dépassé 200 millions d'euros l'année dernière, soit le double de celui de l'année précédente. Les ventes totales de la chaîne de supermarchés néerlandaise ont franchi la barre des 10 milliards d'euros. Les chiffres des bénéfices ou des pertes n'ont pas encore été divulgués.

Mais l'expansion en Belgique coûte aussi beaucoup d'argent à l'entreprise, a écrit la semaine dernière le journal économique De Tijd. La famille d'entrepreneurs néerlandais van Eerd a récemment injecté 20 millions d'euros dans Jumbo Belgium, après une première injection de 25 millions d'euros en novembre 2021, pour amortir les pertes de démarrage.

Jumbo avait précédemment annoncé qu'il voyait de la place pour 100 magasins en Belgique à plus long terme. Cette ambition serait toujours d'actualité, au plus tard en 2027, mais l'expansion est plus lente que prévu. Cela est dû en partie au Covid mais aussi à des problèmes de permis.