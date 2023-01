Fondé en 1958, Asogem est le plus grand importateur-distributeur indépendant de produits électroménagers sur le marché du Benelux. L'entreprise a déjà un long partenariat avec Arçelik, en ayant été le distributeur exclusif des marques Beko et Grundig au Benelux pendant 30 ans.

"Au cours des 64 dernières années, nous avons acquis une solide réputation d'excellence et de fiabilité dans notre région, a commenté Stany Hillegeer, directeur national de Beko Belgium NV et Beko Netherlands BV. Faire partie du groupe international Arçelik nous donne de nouvelles opportunités pour améliorer notre offre et influencer positivement la croissance des marques Beko et Grundig. Avec Beko, nous avons pour objectif d'être l'un des trois premiers acteurs dans chaque segment du marché des produits électroménagers."