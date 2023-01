Du côté d'Ostende, 369.363 passagers sont passés par l'aéroport, soit une hausse de 67% par rapport à 2021. Cette fréquentation équivaut à 81% du total de l'année 2019, et il y a eu autant de voyageurs en décembre dernier que trois ans auparavant, ce qui est de bon augure pour l'année 2023, relève le gestionnaire de l'aéroport. Le cargo (51.000 tonnes) était par contre en baisse par rapport à 2021, une année "exceptionnelle" avec 62.000 tonnes de fret transportées. L'aviation privée et de business a connu une croissance de 12%.

A Anvers, ce sont 239.500 passagers qui ont foulé le tarmac, soit 63% de plus que sur l'année 2021. La fréquentation équivaut à 79% de celle de 2019, avant la pandémie et ses restrictions sur les voyages. Si l'aéroport n'avait pas dû fermer en septembre et octobre pour travaux, elle aurait été semblable à celle de 2019, affirme le gestionnaire. Tout comme à Ostende-Bruges, l'aviation privée et d'affaires a connu une augmentation: de 30%.