Pourquoi la Wallonie est devenue fan du CES, le rendez-vous mondial de la tech

Depuis 2018, l’Awex emmène des start-up et des PME technologiques à Las Vegas. Alors que la Flandre et Bruxelles snobent le CES, la Wallonie en a fait une priorité. À la satisfaction des entreprises.

Quoi de plus normal de miser gros quand on se rend à Las Vegas ? C’est ce que fait l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) depuis six ans. Si on excepte l’édition de 2021, organisée en ligne, l’Awex n’a raté aucun CES depuis 2018. Année après année, elle s’empresse à chaque fois de réserver deux stands labellisés...