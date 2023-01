Près d'un tiers des PME flamandes à court de réserves financières

Unizo, son homologue francophone UCM et le fournisseur d'informations commerciales Graydon Creditsafe ont compilé un nouveau rapport sur les PME. Selon les paramètres "classiques", plus de 90 % des PME flamandes (entreprises individuelles jusqu'à 49 employés) seraient en bonne ou très bonne santé financière à la fin de 2021. "2021 a en fait été une bonne année pour de très nombreuses entreprises", après l'année du Covid en 2020, a déclaré Eric Van den Broele, de Graydon.

Mais Graydon, à la lumière de la guerre en Ukraine et de toutes ses conséquences, cite également la capacité des entreprises à absorber les chocs. Mais les crises successives ont souvent épuisé les réserves. Le Covid a pesé sur le chiffre d'affaires des entreprises tandis que la crise actuelle pèse sur les coûts.

Par exemple, 63 % des PME flamandes ne sont pas suffisamment à l'abri des chocs, alors que la grande majorité d'entre elles étaient financièrement saines à la fin de 2021. Pour près de la moitié de ce groupe, soit 29,2 % ou un peu moins d'un tiers, la situation est alarmante. Ce groupe de plus de 200 000 entreprises a besoin de capitaux, selon Unizo et Graydon, car les ressources sont insuffisantes en raison des augmentations musclées des coûts salariaux et énergétiques. Ils doivent se tourner vers les injections de capitaux, les prêts, les augmentations de prix, l'épargne... En outre, l'impact de la hausse des prix des matières premières n'a pas encore été pris en compte, selon Graydon.

Les problèmes augmentent avec le nombre d'employés d'une PME. Parmi les indépendants sans personnel, 23,5 % le sont grâce à des réserves financières. Parmi les employeurs, ce pourcentage est déjà de 45 % (jusqu'à 9 employés) ou plus.

Pas d'autres indexations en 2023

Unizo dénonce donc une nouvelle fois l'indexation automatique des salaires. Selon le dirigeant Danny Van Assche, 60 % du secteur privé a systématiquement indexé les salaires au cours des derniers mois et les 40 % restants doivent procéder à des indexations salariales de 10 à 11 % en janvier. "Les chiffres de Graydon Creditsafe indiquent très clairement que pour trois entreprises sur dix, le problème est aigu, les réserves sont épuisées et aucun choc supplémentaire ne peut être absorbé, malgré les mesures de soutien."

Par conséquent, pour Unizo, après les indexations de ce mois, il ne devrait pas y avoir d'indexations automatiques des salaires pour le reste de l'année 2023. En 2024, l'indexation des salaires devrait alors faire l'objet, au moins en partie, de négociations salariales interprofessionnelles avec les syndicats. En tout cas, cela semble très peu probable dans le contexte politique actuel. La loi sur les normes salariales stipule que les syndicats et les employeurs négocient la marge de majoration au-delà de l'indexation automatique. L'arrangement actuel est déjà invariablement rejeté par les syndicats comme un "logiciel fictif", par exemple parce qu'il n'y a pas eu de marge pour la majoration.

À un peu plus long terme, Unizo veut supprimer le prix du gaz naturel et du mazout de l'indice, par analogie avec les années 1990, lorsque le gouvernement Dehaene avait exclu les carburants, l'alcool et le tabac du panier de l'indice. S'il n'y a pas d'ajustement de l'indexation, Unizo veut étendre la réduction de 7,07 % des cotisations patronales, une mesure de crise, au second semestre également.

Enfin, le représentant des intérêts des PME flamandes souhaite que les autorités veillent à ce que les PME puissent investir dans des mesures d'économie d'énergie.