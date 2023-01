Voyages : quelles seront les grandes tendances en 2023 ?

Déconnexion à la campagne, bien-être, nature, mais aussi retour des villes culturelles, influence du cinéma et des séries… Différents acteurs du secteur touristique ont tenté de décrypter les tendances qui s’imposeront cette année.

Alors que la pandémie de coronavirus a longtemps mis un couvercle sur nos envies d’ailleurs et que la guerre en Ukraine et ses conséquences humaines, économiques et énergétiques refroidissent les...