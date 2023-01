Jusqu'à cette semaine, Hainan assurait deux vols aller-retour par semaine : les mardis et les jeudis. Il s'agissait de vols directs de Pékin à Bruxelles et, à l'inverse, de vols avec une escale à Xi'an pour une quarantaine obligatoire.

À partir du 8 janvier, le gouvernement chinois assouplit encore les mesures liées au Covid, facilitant ainsi les voyages vers et depuis la Chine. Par conséquent, Hainan rétablira quatre liaisons entre la Belgique et la Chine à partir de la semaine prochaine, dans les deux sens, directement entre Bruxelles et Pékin. Il s'agit des vols des mardis, mercredis, vendredis et samedis.

En raison de la vague de contamination au Covid en Chine, les pays européens prennent désormais des mesures contre les voyageurs chinois. La Belgique vérifiera également les passagers des vols en provenance de Chine et exigera des voyageurs en provenance de ce pays qu'ils présentent un test Covid négatif à leur arrivée.

Test des eaux usées

Dès le vol arrivant samedi matin, les eaux usées seront testées, confirme Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport. L'aéroport et le Service public fédéral de santé ont conclu un accord à ce sujet.

Dans le cadre de ce processus, le manutentionnaire de bagages de Hainan, Aviapartner, collectera les eaux usées avec un camion séparé. Un employé de Saniport, le service du SPF qui surveille les risques sanitaires dans le trafic international, prélèvera un échantillon et le transférera à un laboratoire à Louvain. La santé publique couvrira les coûts.

Les voyageurs arrivant sur le vol de samedi ne devront pas encore présenter de test Covid négatif. Des discussions sont toujours en cours entre Brussels Airport et le SPF sur la manière dont ces contrôles seront effectués sur les vols suivants.