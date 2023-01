Reprise de Makro et Metro : "On utilise cette procédure pour faire le ménage et c’est choquant"

Les deux enseignes font partie de la même PRJ, mais ne suscitent pas le même intérêt. Les magasins ne sont pas réapprovisionnés au même rythme. La liquidation des stocks de Makro est prévue à partir du 1er décembre. Celle de Metro… plus tard.