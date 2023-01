Ce n’est pas très fréquent qu’une société française, qui plus est en forte croissance, annonce avoir choisi la Wallonie pour implanter sa toute première unité de production. “Initialement, on n’avait pas envisagé la Belgique et la Wallonie. On n’y avait tout simplement pas pensé”, explique à La Libre Alvyn Severien, cofondateur et CEO d’Algama, jeune société de la région parisienne qui, depuis 2013, s’est spécialisée...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous