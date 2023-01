“L’année 2022 est la deuxième meilleure de l’histoire de skeyes” : pas d’incident majeur et une fréquentation de l’espace aérien belge en hausse

Dans le détail, 882 154 ont été enregistrés, soit 83,3 % du total de 2019, lorsque la Belgique avait dépassé le million de vols (1 059 010). Si Bruxelles reste l’aéroport principal du pays (178 930 vols, 76 % de 2019), deux aéroports sont parvenus à dépasser leur trafic d’avant la crise sanitaire : Charleroi (83 489, 102 %) et Anvers (40 432, 113 %).

”Le niveau de trafic se rapproche de plus en plus de son niveau d’avant-crise et ce malgré le pic du variant Omicron en début d’année, et le conflit en Ukraine dès février. Le trafic de 2022 dans l’espace aérien belge atteint les 81 % du trafic de 2019, en ligne avec la moyenne européenne de 83 %”, note skeyes.

Sécurité avant tout

Mais pour l’entreprise, c’est la sécurité plus que la fréquentation qui prime. “L’année 2022 est la deuxième meilleure année de l’histoire de skeyes : aucun incident de catégorie A n’est à déplorer et un seul incident de catégorie B s’est produit”, précisent les aiguilleurs du ciel.

”Nos collaborateurs suivent en permanence des formations pour maintenir à niveau et encore améliorer leurs qualités professionnelles. Chaque jour, ils réussissent à mettre en pratique ces qualités au profit de la sécurité des avions, des équipages, des passagers et du fret. Nous investissons également de manière intensive dans la modernisation et l’actualisation de systèmes et de procédures. Nos excellents résultats démontrent que nos efforts sont payants”, se félicite le CEO de skeyes Johan Decuyper.