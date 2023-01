Le trafic aérien à l'aéroport de Bruxelles en 2022 n'a pas encore atteint le niveau pré-Covid

Le nombre de mouvements de vols à Brussels Airport s'est élevé à 178 929 en 2022, selon le médiateur. C'est presque deux fois moins qu'en 2021 (118 735 mouvements de vol) et presque deux fois plus qu'en 2020 (95 812), année où l'impact de la pandémie de Covid a fait chuter le nombre de mouvements de vol à son plus bas niveau depuis le début des années 1970.

Il y a donc eu une autre reprise substantielle l'année dernière, mais les niveaux d'avant la couronne n'ont pas encore été atteints. En effet, 234 461 mouvements d'avions ont été enregistrés à Brussels Airport en 2019.

La nuit, le nombre de mouvements de vol s'approche presque du niveau pré-Covid. L'année dernière, il y a eu 16 916 vols de nuit. C'est plus de 3 000 de plus qu'en 2021 et presque au niveau de 2019 (17 347) et 2018 (17 698).

Les opérations de nuit sont plafonnées à l'aéroport de Bruxelles-National : un maximum de 16 000 créneaux horaires peuvent être attribués chaque année pendant la nuit (dont un maximum de 5 000 pour les avions au départ). Toutefois, le fait qu'il y ait eu plus de 16 000 vols de nuit ne signifie pas que la loi a été enfreinte. En effet, le plafond s'applique aux créneaux de nuit (droits de décollage et d'atterrissage attribués). Et sur ce nombre, 15 773 ont été attribués l'année dernière, dont 11 041 arrivées et 4 732 départs, ont indiqué les coordinateurs de créneaux de l'aéroport dans le rapport annuel du médiateur. Les autres vols, tels que les vols en hélicoptère, les vols d'État, les vols militaires et médicaux, ou encore les vols détournés, ne sont pas facturés au titre du plafond légal.

Toutefois, les coordonnateurs de créneaux ont indiqué qu'ils avaient "constaté un nombre croissant de départs de nuit d'avions qui n'avaient pas de verrou de nuit". Ce phénomène était plus prononcé que d'habitude." Les coordinateurs ont signalé 1 458 de ces vols de nuit aux autorités, qui doivent décider s'il s'agit ou non d'infractions.

Les vols de nuit sans créneaux horaires se sont également taillés la part du lion parmi les 803 infractions possibles que le Médiateur fédéral de l'aéroport de Bruxelles-National a, pour sa part, signalées aux autorités. Parmi ceux-ci, 572 concernaient des avions qui décollaient et qui, selon le service, ne disposaient pas d'un verrouillage de nuit. En outre, 46 cas ont été signalés d'avions décollant à des heures où aucun départ n'est effectivement autorisé à l'aéroport (nuits dites silencieuses).

Et il y a eu 185 déterminations d'avions qui, selon le médiateur, ne seraient pas autorisés à voler la nuit parce qu'ils font trop de bruit. Ces vols sont néanmoins possibles car il y a 300 exemptions chaque année pour les avions trop bruyants. Le bureau du médiateur regrette que ces exemptions, introduites en 2010 à titre de mesure transitoire pour donner aux compagnies aériennes le temps de moderniser leurs flottes, existent toujours. "Treize ans plus tard, rien n'a été fait, les 300 exemptions sont toujours accordées et la flotte d'avions cargo de nuit de l'aéroport de Bruxelles-National n'a pas du tout été adaptée", constate le service de médiation.

Le service demande à nouveau la création d'une sorte de zone à faibles émissions à l'aéroport de Bruxelles, dans laquelle une série d'avions anciens et bruyants seraient totalement interdits. Le fait que les compagnies possédant de vieux avions polluants et bruyants devront bientôt payer plus cher à l'aéroport ne constitue qu'un "droit à polluer", dont le coût retombera en fin de compte sur les passagers ou les clients, selon le service du médiateur.

Enfin, le service du médiateur indique que 28 206 plaintes ont été déposées l'année dernière, et parle d'une stabilisation à un niveau acceptable. Jusqu'à il y a quelques années, il y avait plus de 100 000 plaintes par an. Les détails des plaintes ne sont pas encore disponibles.