Solvay change de quartier général : voici la nouvelle localisation du siège du géant de la chimie belge

De plus, ce dernier prépare une scission en deux entités, qui devrait être officialisée l’été prochain. Ce déménagement du siège est donc peut-être une étape. Le nouveau site hébergera donc les activités de Recherche&Innovation et les services administratifs du groupe.

"C’est le saint Graal de la chimie. Si on y parvient, il y aura des prix Nobel… On parle d'inventions majeures"

”Situé dans la commune bruxelloise de Haren, le futur site de Solvay est équipé de grands espaces de recherche, d’une structure numérique performante et jouit d’une grande accessibilité, permettant d’offrir à ses employés un lieu de travail à la hauteur des exigences de qualité et de modernité du groupe, notamment en termes d’innovation et de collaboration”, précise Solvay dans un communiqué.

”Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle pour Solvay, un environnement propice aux nouveaux modes de travail, qui améliore considérablement notre impact environnemental par rapport à notre site actuel et nous offre une solution compétitive avec une réduction des coûts d’exploitation de deux tiers”, confirme d’ailleurs Ilham Kadri, CEO de Solvay.

“Mais aussi, ce projet correspond aux ambitions stratégiques de Solvay. La disponibilité d’autres installations à proximité rend le déménagement compatible avec le projet de création de deux nouvelles sociétés, toutes deux ayant leur siège à Bruxelles”, précise-t-elle.

La période de transition durera 12 mois à partir d’avril 2023 et le nouveau site devrait accueillir environ 800 employés. Reste à savoir ce que va devenir le “campus Solvay” actuel.

