Brussels Airport a accueilli deux fois plus de passagers en 2022

"Après deux années compliquées, marquées par la crise du Covid et ses restrictions de voyage, Brussels Airport a connu une très forte croissance en 2022", souligne le CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist, cité dans un communiqué. "Depuis l'été dernier, notre réseau est quasiment totalement reconstitué et nous avons durant plusieurs mois atteint les 80% de fréquentation par rapport à 2019. L'année 2023 s'annonce prometteuse avec de nouvelles destinations et plus de fréquences à la fois pour les courts et longs courriers."

Outre les conséquences du Covid au premier semestre 2022, le trafic a également souffert des trois manifestations nationales organisées en juin, novembre et décembre et qui a entraîné une perte totale estimée à près de 100.000 passagers.

Les 10 pays les plus visités en 2022 étaient l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, le Portugal, les États-Unis, la France, la Grèce, le Royaume-Uni et le Maroc.

Sur le seul mois de décembre, Brussels Airport a enregistré 1,457 million de passagers, soit un taux de fréquentation de 77% par rapport à 2019.

Quant au secteur cargo, après une année record en 2021 (+30%), il a connu une baisse de 8% de ses volumes en 2022, à 776.000 tonnes. Alors que le segment du full cargo, affiche un recul de 13% par rapport à 2021, le cargo à bord d'avions passagers a augmenté de 27% par rapport à 2021, en raison de la hausse continue du nombre de vols passagers. Le segment des services express a, lui, diminué de 13% par rapport à 2021.

Enfin, le nombre total de vols à Brussels Airport en 2022 a augmenté de 51% par rapport à 2021 pour atteindre 178.930 mouvements. Il reste cependant inférieur de 24% à 2019, avant la crise du Covid.