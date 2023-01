La Manager de l'année 2022 est... Diane Govaerts, CEO de l'entreprise Ziegler

Cinq candidats étaient en course pour cette 38e édition du prix de Manager de l'année. Hormis Mme Govaerts, Pierre-François Bareel (Comet), Axel Kupisiewicz (Lasea), Pascal Laffineur (NRB) et Louis Ska (Laiterie des Ardennes) faisaient partie des nominés. Le lauréat a été choisi par un jury professionnel, composé de journalistes du magazine Trends-Tendances et de spécialistes des milieux économiques et financiers. Côté néerlandophone, Rika Coppens, CEO de l'entreprise House of HR a été désignée Manager de l'année.