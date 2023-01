Le groupe belge Virtuology s'agrandit et annonce la création de 400 emplois

MKKM est une agence numérique belge. Elle est spécialisée dans le social commerce. La seconde société reprise est française. Elle est experte en Talent Acquisition.

En 2022, le chiffre d'affaires de Virtuology était de 37 millions d'euros.

"La Belgique regorge de talents"

"Il y a de nombreuses sociétés belges actives dans le monde digital et très fortes dans leur domaine. On imagine souvent que le digital est le monopole de sociétés américaines ou chinoises. L'Europe et la Belgique regorgent de talents et d'entreprises en pleine croissance. Pour continuer à grandir, il faut associer ces talents, ce que nous faisons aujourd'hui", a commenté Cédric Donck, CEO de Virtuology.

Selon celui-ci, cette double acquisition par le groupe Virtuology renforcera sa position en Europe et offrira de multiples perspectives de développement. Quelque 400 collaborateurs, dont 80 en Belgique, rejoindront dans les trois ans, les 360 personnes actives dans le groupe.

Toujours d'après Cédric Donck, malgré un contexte de crise, le groupe Virtuology enregistre une croissance annuelle de sa marge brute de 25% depuis 2012 et de 40% depuis 2020.