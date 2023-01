QCells investit 2,5 milliards de dollars dans l’énergie solaire : “Le plus gros investissement solaire de l’histoire des États-Unis”

QCells compte ériger une nouvelle usine de fabrication de composants à Cartersville, au nord-ouest d’Atlanta, et ajouter une troisième usine à son site de Dalton, ouvert en 2019 et situé un peu plus au nord.

L’entreprise prévoit la création de 2.500 emplois au total. Elle a calculé que sa capacité de production d’énergie solaire passerait de 1,7 gigawatt fin 2021 à 8,4 gigawatts en 2024.

”Grande nouvelle pour l’économie américaine”

”L’annonce faite aujourd’hui par Hanwha QCells de réaliser le plus gros investissement solaire de l’histoire des États-Unis est une grande nouvelle pour les foyers en Géorgie et pour l’économie américaine”, a réagi le président américain Joe Biden dans un communiqué. “Cet investissement est le résultat direct de mon plan économique et de la loi sur la réduction de l’inflation”, s’est-il vanté.

Dans la présentation de son projet, QCells a en effet mis en avant l’Inflation Reduction Act (IRA), une loi adoptée l’été dernier aux États-Unis qui offre des subventions aux entreprises s’implantant dans le pays, notamment dans le secteur des énergies renouvelables.

”Prêts à embaucher des milliers de personnes”

”Alors que la demande en énergie propre continue de croître à l’échelle nationale, nous sommes prêts à embaucher des milliers de personnes pour créer des solutions solaires entièrement fabriquées aux États-Unis et durables, de la matière première aux panneaux finis”, a déclaré dans un communiqué le patron de QCells, Justin Lee.

En encourageant la production sur son sol de batteries électriques et de panneaux solaires, les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance aux importations, notamment en provenance de Chine.