Ryanair ferme sa base à Brussels Airport : “Les grèves n’ont rien à voir avec ce licenciement collectif”

Ryanair ferme définitivement sa base à l’aéroport de Bruxelles. La base a déjà été fermée pendant cette saison d’hiver et ne rouvrira pas non plus pendant la saison d’été, qui commence dans l’aviation à la fin du mois de mars, a expliqué la compagnie aérienne irlandaise. Les syndicats ont été informés par la direction ce mercredi. La fermeture menace la perte d’emploi de 59 personnes – 44 membres d’équipage et 15 pilotes- et entraînera la suppression d’un certain nombre de destinations estivales à l’aéroport de Bruxelles.