Les ventes du groupe Volkswagen chutent de 7%, à leur plus bas niveau en onze ans

Le groupe a noté qu'au second semestre, une légère amélioration dans la chaîne de production a permis une augmentation des livraisons de 12%, mais cela n'a pas pu compenser les pertes de 22% du premier semestre de l'année.

Toujours selon les données de VW, la seule région en croissance a été l'Asie-Pacifique, si l'on exclut le marché le plus important qu'est la Chine.

Le groupe allemand, à qui appartiennent notamment les marques de voiture Volkswagen, Audi, Skoda, Seat et Porsche, et de bus et de camions MAN ou Scania, s'attend toutefois à ce que les goulets d'étranglement s'atténuent cette année.

Parmi les marques automobiles du premier constructeur européen, seules Porsche (+2,6% à 309.900 unités) et Lamborghini et Bentley (+5,8 % à 24.400 unités pour les deux marques combinées) ont fait mieux qu'en 2021. La principale marque, Volkswagen, a, elle, vu ses ventes chuter de 6,8%, à environ 4,5 millions d'unités. Audi, dont l'une des usines est située à Bruxelles, est resté 4% en dessous du niveau de 2021 avec plus de 1,6 million de voitures livrées. Les baisses les plus importantes ont été enregistrées chez Seat/Cupra (-18,1%) et Skoda (-16,7%).

Les ventes de véhicules électriques ont, par contre, augmenté, à 572.100 unités l'an dernier, soit un quart (26%) de plus qu'en 2021. En 2022, 6,9% de toutes les voitures vendues par le groupe VW étaient électriques, contre 5,1% un an plus tôt. Ce pourcentage devrait atteindre environ 11% cette année et, d'ici 2030, la moitié des véhicules vendus devraient être électriques.

Les modèles électriques les plus vendus comprennent le VW ID.4 et l'Audi e-tron, une voiture produite chez Audi Brussels à Forest.

Ces résultats ne semblent toutefois pas avoir un effet sur le cours de l'entreprise. À 16h30, l'action Volkswagen prenait 1,69 % à 165,150 euros.