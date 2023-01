"Le seul gagnant de l'indexation automatique des salaires, c’est l’État"

"Franchement, c'est une bonne boîte", nous glisse un salarié de Technord, alors qu'on lui parle de l'entreprise spécialisée dans l'intégration de projets industriels en électricité. Même son de cloche du côté des représentants de la ville de Tournai, qui parlent d'entreprise "familiale". Il n'en faut pas plus pour piquer notre curiosité. Que fait une entreprise réputée à l'écoute des salariés, et non dans le cost cutting pur et simple, pour faire face à l'inflation et l'indexation exceptionnelle des salaires ? "Nous sommes une société...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous