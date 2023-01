Dans ce Café Joyeux, les personnes en situation de handicap "font partie du jeu"

Sa particularité est dans son service et dans son équipe pléthorique composée de pas moins de onze membres du personnel. Le Café Joyeux est un restaurant solidaire. Cécile, Augustin, Clara, Marie, Pauline, Lauranne, Marguerite, Brieuc, Patryk, Olivia et Dimitri sont tous et toutes en situation de handicap mental ou cognitif. Ayant davantage besoin d’être encadrés que d’autres, à ce "onze" plein d’ardeur s’ajoutent cinq responsables, tantôt cuisiniers, tantôt manager ou superviseurs.

Une famille de 12 restaurants

Bruxelles avait déjà un 65 Degrés, mêlant gastronomie et handicap (avenue Louise). Il a donc maintenant un Café Joyeux, qui unit bistronomie et handicap. Et qui fait partie d’une enseigne… sociale comptant 12 restaurants dans trois pays : en France (un à Rennes, le premier de la série, cinq à Paris, deux à Bordeaux, un à Lyon, un à Tours), au Portugal (Lisbonne) et en Belgique (Bruxelles).

À l'origine de ce concept, on trouve Yann et Lydwine Bucaille. "Nous n'avions pas de lien direct avec le handicap dans notre famille ou chez des proches, raconte Yann Bucaille, la petite cinquantaine. Fin des années 2000, nous avons vécu une épreuve de vie familiale difficile - la maladie de mon épouse - et avons voulu créer une rupture." Ils ont quitté Paris et les entreprises dans lesquelles ils travaillaient pour la Bretagne, et Rennes en particulier, où ils ont repris un hôtel de 25 chambres et se sont fait construire un bateau. "On aimait la mer et on recherchait une vie apaisante." Mais plutôt que de se la couler douce, ils ont décidé "d'embarquer des personnes en souffrance, en fragilité, âgées, malades, exclues…" Concrètement, trois jours par semaine.

Dans leur volonté de se rapprocher "encore plus" de ce monde qu'ils ne connaissaient pas, ils ont engagé une personne en situation de handicap dans leur hôtel, leur premier "équipier". Puis ont lancé l'idée d'un Café Joyeux "pour pouvoir recruter davantage de ces personnes qui sont exclues du monde du travail, s'enthousiasme Yann Bucaille. Notre conviction, c'est que le travail est le summum de l'inclusion. Il leur montre qu'ils font partie du jeu, qu'ils sont capables de contribuer au succès d'une entreprise. Et quoi de mieux qu'un restaurant qui a pignon sur rue."

À l'origine, le couple n'avait pas envisagé de créer "une famille de restaurants". Mais la communauté du handicap, des parents, des éducateurs, des médecins, des ASBL en ont décidé autrement, les incitant à en faire une véritable petite entreprise "capable d'accueillir le plus d'équipiers possible".

En France, les restaurants sont ouverts en propre. À l’étranger, ils le sont par des ASBL sous forme de franchise, liés dans un pacte d’alliance sur le respect des valeurs, aussi bien sociales qu’économiques et financières (importance de la rentabilité, pas de prise de bénéfice, réinvestissement dans l’exploitation…). C’est le cas en Belgique où le Café Joyeux a été ouvert avec l’ASBL Les amis de l’orangerie.

La carte est partout similaire avec quelques particularités locales. Ainsi le Café Joyeux belge compte-t-il friteuse, gaufrier et tireuse à bière.

"Le meilleur service que l'on peut rendre aux équipiers joyeux, poursuit Yann Bucaille, c'est de leur enseigner un métier - on a d'ailleurs créé une école en France qui délivre un diplôme reconnu par l'État - et d'avoir un haut niveau d'exigence professionnelle."

Dons et pourboires ne sont pas exclus

"Bien sûr, on fait de l'accompagnement, mais dans un cadre où il y a une dimension entrepreneuriale, avec un produit qui est commercialisé et qui doit supporter une concurrence." Les prix sont alignés à ceux qui se pratiquent dans le quartier, les salaires aussi, qui bénéficient, d'une part, d'aides à l'embauche, d'autre part, de dons de mécènes. "On s'est posé la question mais finalement, on s'est dit que les clients - que nous appelons convives - ne devaient pas payer un supplément", ajoute le fondateur du concept. Les dons n'en sont pas moins bienvenus, de même que l'achat de paquets ou capsules de café… Joyeux. "Un pur Arabica d'exception, torréfié en France mais sélectionné dans des fermes d'Amérique centrale ou d'Afrique de l'ouest qui font appel à des personnes en situation de handicap", insiste Yann Bucaille. Les pourboires ne sont pas non plus dénigrés. "A chaque pourboire, une cloche sonne un grand merci dans tout le café ! Finalement, c'est vraiment la générosité qui l'emportera."