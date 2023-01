Le numéro deux du secteur bancaire helvétique a déjà laissé partir "des centaines d'employés à Londres et à Zurich le mois dernier", a rapporté samedi le quotidien financier britannique.

Interrogée par l'AFP, la banque a répondu qu'elle ne souhaitait pas commenter les rumeurs de presse, dans un courriel.

"Des consultations concernant la prochaine vague de licenciements ont débuté avant Noël, avec plus de 10% des emplois dans la banque d'affaires en Europe faisant l'objet de discussions", affirme le quotidien aux pages saumon, se référant à des sources informées des pourparlers sans les nommer.

"Une décision finale est attendue le mois prochain", selon le Financial Times.

Restructuration

Fin octobre, Credit Suisse avait dévoilé un vaste plan de restructuration comprenant la suppression de 9.000 postes d'ici 2025, soit plus de 17% de ses effectifs. Secouée par des scandales à répétition, la banque, qui employait 52.000 personnes fin octobre, entend se recentrer sur ses activités les plus stables et transformer radicalement sa banque d'affaires.

Une grande partie des activités de la banque d'investissement, qui a essuyé de lourdes pertes, doivent être regroupées sous la marque First Boston, du nom d'une banque d'affaires américaine que Credit Suisse avait absorbé en 1990, puis progressivement externalisées.

Credit Suisse doit publier ses résultats annuels le 9 février. Mais la banque a d'ores et déjà dit s'attendre à une perte avant impôts allant jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses (près de 1,5 milliard d'euros) au quatrième trimestre.

La banque a expliqué cette perte par les frais de restructuration, mais aussi par les secousses sur les marchés de capitaux qui vont peser sur sa banque d'investissement ainsi que par des retraits de capitaux de la part de ses clients.