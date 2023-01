"Ils rendent la vie impossible": l'Europe hostile à l'innovation, selon Bayer, qui se tourne vers les Etats-Unis et la Chine

"Ils rendent la vie impossible sur le plan commercial"

"Les gouvernements européens tentent de créer des incitants à l'investissement dans la recherche, mais ils nous rendent la vie impossible sur le plan commercial. Si vous n'avez pas de ventes, vous pouvez avoir autant d'avantages que vous voulez du côté des coûts, mais il n'y a pas d'équilibre."

L'industrie pharmaceutique s'inquiète depuis longtemps des nouveaux prélèvements et taxes en Europe qui menacent ses bénéfices, rappelle le Financial Times. Au Royaume-Uni par exemple, les fabricants de médicaments doivent verser une partie de leur chiffre d'affaires au gouvernement si la facture des médicaments du National Health Service (NHS), le service de santé publique, augmente de plus de 2% par an.

40% des ventes en Europe, Moyen-Orient et Afrique

La division pharmaceutique de Bayer réalise actuellement environ 40% de ses ventes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, tandis que l'Amérique du Nord et le "reste du monde" en représentent respectivement 23 et 37%. Des investissements substantiels sont d'ailleurs réalisés aux États-Unis, selon M. Oelrich. Bayer y a ainsi récemment acquis les sociétés de biotechnologie Asklepios BioPharmaceutical et Vividion Therapeutics, dans le cadre de transactions dont la valeur totale pourrait atteindre 5,5 milliards de dollars.

Le groupe allemand est également présent en Belgique, où il emploie plus de 1.000 personnes, selon son site web. La plupart d'entre elles travaillent à Anvers, où Bayer fabrique des produits phytosanitaires.