"Nous ne pouvons pas être naïfs" : la compétitivité de l'Europe menacée par les aides publiques massives de la Chine et des États-Unis

"Pendant des décennies, nous avons bâti un système fondé sur le libre-échange, tout en visant à garantir des conditions de concurrence équitables pour tous", expose-t-il. Mais la Chine continue d'investir directement des fonds publics dans des industries d'importance stratégique. Tandis qu'avec la récente loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), "notre allié américain a également adopté une politique d'aide publique massive pour favoriser sa transition verte", avec des subventions et des crédits d'impôt d'un montant de près de 370 milliards de dollars dans des technologies dans lesquelles investit également l'Union européenne.

"L'UE doit maintenant agir intelligemment, rapidement et à grande échelle pour renforcer nos économies, notamment en investissant dans les technologies vertes et numériques. Nous devons également renforcer nos capacités de production pour préserver notre prospérité, tout en assurant notre autonomie stratégique."

Les dirigeants européens feront de la compétitivité le sujet principal de leur sommet extraordinaire des 9 et 10 février prochains, à Bruxelles. Pour l'ancien Premier ministre belge, "nous devrions envisager quatre volets d'action parallèles".

Un plan à quatre bras

Le libéral reprend l'idée déjà évoquée de donner aux États membres une plus grande marge de manœuvre dans l'octroi d'aides publiques à leurs entreprises. "Alors que nos principaux concurrents augmentent ces aides, nous ne pouvons pas être naïfs."

Il plaide aussi en faveur d'une plus grande flexibilité pour débloquer les importants moyens financiers du budget de l'UE et du fonds de relance post-covid, Next Generation EU. "La grande majorité de ces fonds restent encore disponibles, non pas parce qu'ils ne sont pas sollicités, mais parce que les procédures sont souvent trop lourdes."

Troisièmement, vu que tous les États membres ne disposent pas des mêmes moyens financiers pour faire face à la crise actuelle, il conviendrait d'étendre le programme SURE, créé pendant la pandémie pour faire face aux risques du chômage. "Cela permettrait à tous les États membres d'accéder à des emprunts abordables pour soutenir leurs entreprises et leurs personnels, tout en préservant l'intégrité du marché unique et ses conditions de concurrence équitables."

Enfin, Charles Michel appuie les idées exprimées par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le commissaire Thierry Breton en faveur d'un fonds de souveraineté de l'UE, qui stimulerait l'investissement privé dans les domaines de l'énergie verte, de la technologie numérique et de la défense, avec la Banque européenne d'investissement (BEI) comme épine dorsale.