Novak Djokovic réalise un investissement à 7 chiffres dans waterdrop pour “révolutionner l’industrie des boissons”

Ce mois de janvier, le champion de tennis Novak Djokovic a décidé de consacrer à cette entreprise “un investissement significatif à 7 chiffres”. Le Serbe est désormais ambassadeur sur l’ensemble de la marque, aux côtés notamment des joueurs de tennis américains Danielle Collins et Taylor Fritz.

Le principe de waterdrop ? Dissoudre des “cubes d’hydratation” Microdrink dans son verre d’eau. Ces cubes compacts naturellement aromatisés sont sans sucres, sans conservateurs et sans caféine notamment. Un des derniers produits lancés par l’entreprise autrichienne est par exemple le waterdrop Microlyte, un cube d’hydratation contenant cinq électrolytes et neuf vitamines.

De plus, 1 cube à dissoudre dans 400 à 600 ml de boisson représente 98 % de CO₂ et de plastique en moins par rapport à une boisson enrichie en bouteille de 500 ml, selon waterdrop. Chaque cube est quant à lui pourvu d’un emballage individuel recyclable.

À noter que selon Plastic Pollution Coalition, un million de bouteilles en plastique sont achetées toutes les minutes dans le monde et 91 % de ce plastique n’est pas recyclé. waterdrop a donc aussi initié la transformation des tournois ATP en implantant des “bancs d’hydratation innovants” pour un tennis sans bouteilles en plastique. En collaboration avec Plastic Bank, waterdrop s’engage d’ailleurs à collecter une bouteille en plastique pour chaque paquet de 12 microboissons vendus.

Faire des choix

À travers son investissement, Novak Djokovic souhaite promouvoir une consommation d’eau saine et durable, en s’opposant aux boissons sucrées pré-embouteillées dans du plastique : “Devenir un athlète de haut niveau requiert non seulement du talent et de l’entraînement, mais également de faire des choix judicieux pour notre santé. J’ai dû explorer de nombreux domaines de connaissances et les appliquer à ma vie quotidienne. Une hydratation adéquate fait partie intégrante d’un mode de vie sain, sans compromis sur l’impact environnemental. J’ai la conviction qu’ensemble, nous pouvons faire la différence et éliminer les bouteilles en plastique du circuit”.

Après 6 ans d’existence, waterdrop compte environ 2 millions de clients en ligne, plus de 300 employés, est présente dans 20 000 points de vente et possède une quarantaine de magasins en Europe, aux États-Unis et à Singapour.