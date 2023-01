Roland Jost : le patron du 2e transporteur du pays condamné à de la prison avec sursis et près de 5 millions d'euros d'amende

Après qu'un premier accord entre la société de transport et le parquet fédéral ait été rejeté en octobre, le tribunal de première instance de Liège a approuvé le second accord lundi.

Suite à cette approbation, Roland Jost sera condamné à 18 mois de prison avec sursis et à une amende de 4,8 millions d'euros, dont 200 000 euros effectifs. Si Jost devait récidiver dans les trois ans, il devrait payer 4,6 millions d'euros.

Le premier accord, qui prévoyait une peine de trois ans de prison avec sursis, avait été rejeté par un premier juge car il ne prévoyait pas d'amende.

Le règlement met fin à l'affaire Jost, qui a débuté en 2017 à la suite d'une vague d'inspections dans le secteur des transports en Belgique. L'entrepreneur a passé un certain temps en prison et 240 de ses camions ont été saisis par la justice.

Début 2022, Jost Group, la société de Roland Jost, avait conclu un accord avec l'accusation pour le paiement de 30 millions d'euros. Un millier de travailleurs des pays de l'Est avaient été recrutés via une société roumaine de boîtes postales, au détriment de l'ONSS et des règles sociales.