Ryanair investit 1,5 milliard à Charleroi et lance 5 nouvelles destinations

Ryanair ne rouvrira pas sa base de Zaventem cet été : “Les grèves n’ont rien à voir avec cette fermeture”

Cet été, 5 nouvelles liaisons sont ouvertes au départ de Charleroi vers les destinations ensoleillées et urbaines des Asturies (Espagne), Cluj (Roumanie), Iasi (Roumanie), Lodz (Pologne) et Nantes (France). Au total, la compagnie détiendra 16 avions basés à Charleroi (1,5 milliard d'euros d'investissement). Cela correspond à un avion de plus (de 15 à 16), soit un investissement de 100 millions de dollars.

La compagnie maintient également 12 lignes depuis et vers l’aéroport de Zaventem cet été, sur des avions basés hors de notre pays et avec des équipages "étrangers". Les destinations concernées sont : Barcelone, Majorque, Berlin, Marrakech, Dublin, Pise, Gérone, Porto, Madrid, Rome, Malaga et Valence.

Sur les deux aéroports, toutes ces lignes représentent 121 liaisons de et vers Bruxelles.

A noter que Ryanair va augmenter la fréquence de 30 liaisons populaires, dont Dublin, Gérone, Malaga, Milan, Pise et Turin.

En Belgique, Ryanair représente plus de 7 000 emplois, dont près de 500 emplois hautement rémunérés de pilotes et de personnel de cabine.