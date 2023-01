Chantiers Proximus illégaux : quid de la responsabilité de l’État ? “C’est un phénomène vicieux. L’État est loin de montrer l’exemple”

La révélation de chantiers avec des cas d’infractions et de travail illégal chez des sous-traitants de Proximus jette un pavé dans la mare et pose la question de la responsabilité de l’actionnaire majoritaire de l’opérateur, qui n’est autre que l’État belge.

Des sous-traitants de sous-traitants et un sac de fibres. Récemment, l’inspection sociale a mené des contrôles à grande échelle sur différents chantiers supervisés par l’opérateur télécoms Proximus, qui est pour rappel détenu à 53,51 % par l’État belge. Et comme l’indiquent nos confrères de l’Écho et du Tijd, ces contrôles ont révélé que sur 12 chantiers différents,...