Les travailleurs protestent contre le licenciement d'une de leur déléguée, le 14 décembre dernier, alors que cette dernière "allait chercher son café pendant la pause". "Elle a été escortée jusqu'à la porte de l'entreprise et priée de ne plus revenir et ce, après 20 ans de bons et loyaux services dans l'entreprise", s'énerve le syndicat. La décision serait tombée brutalement, en dehors du cadre légal : "La direction reconnait qu'elle n'a pas respecté la procédure prévue dans le règlement de travail pour sanctionner une travailleuse, ni la convention du secteur concernant la protection des délégués syndicaux", d'après la CSC.

Pour le syndicat chrétien, la direction a monté un dossier de toutes pièces, en cachette, et durant des mois contre la déléguée qui leur mettait des bâtons dans les roues. "Pourquoi un tel licenciement? Car notre déléguée faisait bien son travail : elle interpellait la direction et défendait ses collègues. Elle avait notamment récemment menacé de déposer plainte à l'Inspection du travail car la direction refusait de respecter la réglementation sur l'emploi des intérimaires", avance-t-il, s'irritant du fait qu'on lui reproche notamment "de rire trop fort dans son bureau".

Ce vendredi, les travailleurs organisent donc une nouvelle action de soutien en faveur de leur collègue. Ils iront distribuer des tracts aux voyageurs et manifesteront devant les bureaux de Thalys afin d'exiger que la société (unique cliente de Railrest) intervienne auprès de la direction de Railrest pour la réintégration de la déléguée.