Comment Ayoub Assabban est passé du permis de conduire à la digitalisation des commandes pour grossistes

Libre Eco week-end | Après un échec et un passage par le monde de l’accompagnement de start-up, le jeune ingénieur a trouvé sa voie.

En matière d'exercices, le démarrage est souvent le moment où l'on peut se blesser. C'est pareil dans les affaires. C'est en tout cas ce qu'a expérimenté Ayoub Assabban, à l'époque presque émoulu ingénieur de gestion Solvay et cofondateur, en 2021, d'OrderCast. Nous le suivions déjà en 2016, alors qu'après près de deux ans de préparation, il tentait de faire accélérer une plateforme mettant en relation candidats conducteurs et moniteurs de conduite indépendants. Une idée sympathique quand on sait le coût exorbitant du permis de conduire en Belgique, puisqu'elle permettait...