Ford : 3 200 emplois menacés à Cologne

Le comité d'entreprise a informé les employés de ces projets lundi. La direction du constructeur automobile n'a pas encore réagi publiquement.

Transition vers l'électrique

Ford, qui s'est longtemps concentré sur les moteurs à combustion interne, est en pleine transition vers la production de voitures électriques. Ce faisant, le constructeur automobile mise également sur son usine de Cologne, qui sera transformée grâce à des investissements d'un milliard de dollars pour produire des modèles électriques. Ford a déjà procédé à une restructuration à Cologne. Il y a trois ans, l'entreprise y comptait 18 000 employés.

Soit dit en passant, Ford a également eu une usine de voitures en Belgique dans le passé. À l'époque, Ford Genk était le plus grand employeur de la province du Limbourg et la deuxième plus grande usine d'assemblage de voitures de notre pays. Avec la fermeture définitive le 18 décembre 2014, 6 000 personnes ont perdu leur emploi.