Les marges des entreprises belges ont significativement reculé

Alors qu'une précédente analyse macro-économique de la BNB a montré que les marges des entreprises sont restées en 2022 à un niveau élevé, après une très bonne année 2021, la Banque nationale a voulu "aller voir derrière quelques grands arbres qui viennent cacher la forêt". Il apparaît en effet qu'un petit nombre de très grosses firmes belges (le "top 1%" en termes de masse salariale, qui représente plus de la moitié de la valeur ajoutée totale) influence fortement l'analyse globale. Or, dernièrement, ce top 1% se comporte différemment, entendez beaucoup mieux, que les 99% restants.

La BNB a dès lors développé une approche non pas macro mais micro-économique, cette fois, dont "le but est de prendre en compte la diversité des situations". "L'input énergétique ne représente pas le même poids dans les coûts des entreprises et toutes les firmes n'ont pas la même capacité à répercuter les hausses de coûts dans leurs prix de vente", explique l'un des auteurs de l'étude.

De cette approche micro-économique, il ressort que sur les trois premiers trimestres de 2022, le taux de marge (14,3%) de la firme-type a sensiblement diminué après avoir atteint des niveaux élevés en 2021 (16,0%). Le niveau médian de marge en 2022 est non seulement inférieur à celui des années 2021 et 2020 (15,3%; à l'exception du deuxième trimestre 2020, soit au plus fort de la crise du coronavirus) mais aussi par rapport à la moyenne de la période 2015-2019 (15,0%). La baisse enregistrée se situe entre le scénario de référence et le scénario le plus pessimiste qui figuraient dans une précédente étude de la BNB réalisée à la demande du gouvernement en mai 2022.

Le recul du taux de marge témoigne d'une hausse des coûts (énergétiques, salariaux...) pour les entreprises et d'une incapacité de celles-ci à répercuter l'entièreté de cette hausse des coûts dans leurs prix de vente.

Davantage de baisses dans l'industrie manufacturière

De manière générale, la baisse du taux de marge est plus prononcée dans l'industrie manufacturière que dans les services, même si les situations peuvent varier fortement d'un sous-secteur à un autre. Dans l'industrie, les branches qui semblent le plus en difficulté sont la chimie (chimie de base, peintures, produits en plastique), l'industrie alimentaire (poissons, grains) et l'industrie manufacturière traditionnelle (véhicules automobiles, moteurs et électricité, équipements de communication). A rebours d'une tendance quasi-générale, une entreprise-type du secteur de l'électricité a vu ses marges grimper en 2022, alors que, dans une perspective historique, ni 2022, ni 2021, ne se sont caractérisées par des marges élevées.

Dans les services, après une année 2021 relativement solide, les marges dans la plupart des activités de détail et de distribution sont retombées à des niveaux inférieurs à leur moyenne de 2015-2019. Les marges ont aussi légèrement diminué dans plusieurs branches d'activité de la construction. En revanche, dans certains secteurs encore fortement affectés par la crise du Covid-19 en 2021 (hébergement, voyagistes, transport non ferroviaire de voyageurs), les marges se sont redressées en 2022.

Enfin, l'étude de la BNB constate que les exportations belges vers les partenaires commerciaux existants ont fortement augmenté en 2022, mais cette croissance résulte uniquement de la hausse des prix là où en 2021, la croissance était due à la fois à une hausse des prix et des volumes. "Cette évolution est toutefois allée de pair avec un léger recul des volumes en 2022, ce qui pourrait augurer une baisse de la compétitivité", souligne-t-on.