L'entreprise américaine a dégagé des revenus de 23,7 milliards de dollars de septembre à décembre (-4,4%), en dessous de la moyenne prévue par les analystes. Son bénéfice net est tombé à 3,5 milliards de dollars (-25,7%). Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, il a été de 2,35 dollars, mieux qu'espéré.

Les ventes aux Etats-Unis du vaccin Janssen de J&J contre le Covid-19 ont été nulles sur les trois derniers mois de l'année. Elles ont totalisé 689 millions de dollars dans le reste du monde, moins de la moitié de la somme dégagée l'année précédente.

Le groupe avait déjà suspendu en 2022 les prévisions de vente pour ce vaccin à vecteur adénoviral, moins populaire que celui à ARN messager de ses rivaux Pfizer et Moderna, et lésé par une série d'accrocs. J&J a aussi invoqué des taux de change défavorables pour justifier ses résultats en demi-teinte.

Au rayon des bonnes nouvelles, les ventes de l'anticancéreux Darzalex ont progressé ainsi que, dans une moindre mesure, celles de Stelara, utilisé comme traitement contre la maladie de Crohn. L'entreprise, basée à New Brunswick (New Jersey) s'est montrée plutôt optimiste pour 2023, tablant sur un chiffre d'affaires compris entre 96,9 et 97,9 milliards de dollars, soit une hausse de 4,5% à 5,5% en un an.

Elle envisage un bénéfice par action annuel de 10,45 à 10,65 dollars (+3% à +5%).

À Wall Street, l'action de J&J montait de 0,8% dans les premiers échanges.