L'explosion des postes vacants est en partie due aux départs à la retraite, mais elle est surtout due au déploiement de plusieurs projets. Lors de la présentation du budget en octobre, le gouvernement bruxellois a annoncé qu'il investirait cette année 482 millions d'euros dans de nouvelles lignes de tram et de véhicules plus durables. Pour les faire fonctionner, il faut des conducteurs, du personnel de sécurité et des techniciens.

L'entreprise recherche actuellement plus de 200 chauffeurs de bus, 130 chauffeurs de tramway et environ 50 chauffeurs de métro ainsi que du personnel de sécurité. Cela fait un total de 600, et 700 postes supplémentaires devraient être pourvus au cours de l'année. En 2022, 705 nouveaux employés ont été ajoutés.

La STIB dispose de sa propre école de conduite. Les candidats conducteurs peuvent bénéficier d'une formation rémunérée d'une durée de cinq à neuf semaines.