Pourquoi vous ne verrez plus les personnages de M&M's

On a pris l'habitude de voir leur bonne bouille dans les spots publicitaires de M&M's, mais ces sympathiques personnages ne quitteront désormais plus le placard. Aux États-Unis, la droite conservatrice estime en effet qu'ils sont trop... politisés. Ces dernières semaines, plusieurs polémiques ont enflammé les réseaux sociaux et la télévision. La création de "Purple", personnage à la couleur violette fut à l'origine des premières critiques à l'encontre du confiseur et de ses personnages. Pour M&M's, ce troisième personnage féminin était destiné à représenter l'inclusion et l'acceptation. Mais, rapidement, les premières critiques se sont abattues sur la marque, à qui les opposants reprochent une "politisation" des personnages, le violet étant notamment la couleur du mouvement LGBTQ. Pour certains américains, les personnages symbolisaient le wokisme, ce mouvement qui milite contre toute forme de discrimination et d'exclusion visant les minorités.