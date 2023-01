"Au cours de leur assemblée générale, les adhérents associés du Groupement Les Mousquetaires ont élu Thierry Cotillard président" de la société avec une prise de fonction "effective à compter de ce jour", annonce Les Mousquetaires dans un communiqué.

Il avait été choisi fin novembre "à l'unanimité" par le conseil d'administration du groupement, après des mois marqués par des divergences internes sur la stratégie à suivre face à l'inflation.

M. Cotillard compte "se concentrer résolument sur le discount" dans un "contexte d'inflation galopante", selon le communiqué.

"Les Mousquetaires s'engagent plus que jamais à maîtriser et baisser leurs coûts de distribution et faire des choix commerciaux audacieux et innovants", explique le groupement.

M. Cotillard quittera la présidence de la fédération patronale Perifem, qui rassemble les grandes enseignes de la distribution alimentaire (Intermarché, E.Leclerc, Système U, Carrefour, Auchan ou Casino...) sur les sujets énergétiques ou environnementaux, "pour se consacrer pleinement à sa nouvelle fonction".

Le médiatique patron de magasins Intermarchés en région parisienne, notamment à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) qui avait déjà été président de la principale entité du groupement, sa branche alimentaire, entre 2015 et 2020, succède à Didier Duhaupand.

Ce dernier, âgé de 65 ans et patron de magasins, notamment dans les Hauts-de-France, avait décidé mi-octobre de "mettre un terme à son mandat", qui courait jusqu'à mi-2024.

Il était depuis juin 2016 aux manettes du groupement présent également au Portugal, en Belgique et en Pologne, et qui a revendiqué pour l'année écoulée des ventes de 45,3 milliards d'euros en incluant le carburant.

Intermarché, comme Systèmes U ou E.Leclerc, est un groupement de magasins indépendants, par opposition aux groupes dits intégrés comme Auchan, Casino et Carrefour.

Le groupe rassemblait à fin 2021 près de 3.100 chefs d'entreprise, à la tête de près de 4.000 points de vente sous enseignes Intermarché, Netto, Bricomarché, Bricorama, Brico Cash, Roady ou encore Rapid Pare-Brise.