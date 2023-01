Twitter poursuivi pour des loyers impayés

L'entreprise de réseau social Twitter, sous la houlette de son nouveau propriétaire et dirigeant Elon Musk, a cessé de payer le loyer de son siège social de San Francisco et doit désormais comparaître devant un tribunal. Dans sa plainte, le propriétaire affirme qu'il n'a pas encore reçu de loyer pour les mois de décembre et janvier. Le montant dû s'élèverait à près de 6,8 millions de dollars.