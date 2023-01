De Lijn s'électrifie : 65 autobus électriques attendus pour début 2024

Les bus de 18 mètres de long pourront parcourir plus de 300 kilomètres avec une seule charge. Ils comprendront des points de recharge USB, des écrans d'information et une rampe électrique pour les poussettes et les fauteuils roulants, a précisé M. De Lijn.

Jusqu'à 500 autobus

Il s'agit de la première tranche d'e-bus articulés commandée par De Lijn à Iveco. En début de semaine, on a appris que la société de transport public pourrait commander au constructeur italien jusqu'à 500 autobus de ce type au total.

Le concurrent VDL, qui possède une usine à Roulers en Flandre occidentale, s'est adressé au Conseil d'État parce que son offre a été refusée, mais il n'a pas obtenu gain de cause. Ebusco, le fabricant néerlandais de bus dont l'homme d'affaires Marc Coucke est actionnaire, a également protesté en vain auprès du Conseil d'État. FUL/VDH/