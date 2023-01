Poppy triple sa flotte de voitures partagées en 2023

Des voitures disponibles, maniables et facilement repérables, grâce à l’application Poppy et à leur couleur d’un rouge vif… qui remportent un succès croissant ! Poppy Mobility compte désormais 200 000 utilisateurs. D’après l’entreprise de voitures partagées du groupe belge D’Ieteren Automotive, “2022 était une année record pour Poppy et l’auto-partage en général” explique Sylvain Niset, CEO de Poppy. “Le télétravail, l’augmentation du coût de la vie et du prix d’achat d’une voiture poussent énormément de Belges à revoir leurs habitudes de déplacement.” C’est pourquoi l’entreprise a pris la décision de tripler sa flotte en 2023 : 3 000 véhicules Poppy au total sur les routes, contre 1 000 en 2022.