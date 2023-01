Bicyclic et Barracuda annoncent leur fusion : “Nous souhaitons conserver l’ensemble de nos équipes respectives"

L’opération va permettre au groupe Bicyclic-Barracuda de disposer d'un meilleur maillage du territoire, avec un total de 13 magasins. “Avant fusion, Bicyclic comptait 6 magasins répartis dans les provinces de Liège, Luxembourg, Namur et Brabant wallon. Barracuda, quant à lui, regroupait 7 magasins, répartis sous deux enseignes 'Barracuda' et 'My City Bike' en Brabant wallon et dans la région de Bruxelles”, détaille encore le communiqué.

Via cette fusion, chaque entreprise apporte également une expertise différente. Si Barracuda possède “une longueur d’avance dans l’approche marketing 'Multicanal', Bicyclic apportera une structure de management éprouvée ainsi que sa maîtrise du secteur B2B via son réseau de partenaires et sa solution propre, Bicyclic Lease”.

Garder les valeurs, poursuivre la croissance

Le groupe nouvellement formé l’assure : pas question de licencier du personnel. Si des synergies sont prévues, les dirigeants comptent sur tout le monde et prévoient même plutôt d’agrandir les équipes. “La fusion entre Bicyclic et Barracuda n’entraînera aucune suppression d’emploi. Nous souhaitons conserver l’ensemble de nos équipes respectives, les unir et mutualiser leurs forces au profit de notre groupe et de notre clientèle”, affirment Hervé Reginster et Jean Cheffert, les CEO’s de Bicyclic qui assureront le management.

En augmentant sa taille, le groupe se donnera aussi un poids plus important au moment de négocier ses prix. Si le secteur du vélo n’est pas épargné par le climat économique actuel, l’optimisme reste de mise. "Les dirigeants de Bicyclic et de Barracuda soulignent qu’il y a aussi de belles opportunités de croissance comme le développement du vélo d’entreprise, l’intérêt pour la mobilité douce et l’étoffement de l’offre des marques de vélos."

Il faudra toutefois que les infrastructures cyclables suivent, notamment en Wallonie, qui devra rattraper ses “voisins flamands et bruxellois bien en avance dans ce domaine”.