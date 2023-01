"Ces trois années riches et passionnantes sont passées très vite. Je suis très fier de HLN et Het Laatste Nieuws, qui sont leaders du pays, tant en ligne qu'en papier, et bien armés pour la suite", a commenté M. Decaestecker, qui n'a pas précisé dans l'immédiat de quoi son avenir professionnel serait fait.

Dimitri Antonissen, rédacteur en chef adjoint, assurera désormais la direction éditoriale du quotidien.